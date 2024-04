Esonero madri, erogazione dei ratei nel cedolino del mese successivo alla cessazione

La domanda

Una lavoratrice madre titolare di contratto a tempo indeterminato con 2 figli (il minore ha 6 anni), beneficiaria dell’esonero madri comma 181 legge 213/2023 (circolare Inps 27/2024), cessa il rapporto di lavoro il 15 aprile 2024. Le viene erogata sulla mensilità di aprile (cedolino di aprile) la retribuzione ordinaria relativa alla prestazione di aprile pari a 900 euro e sul cedolino di maggio (mese alla successivo a cessazione) le ferie, rol, ex festività per euro 1000, e la 13 mensilità per euro 600 euro (retribuzione ordinaria: 1800/12 x 4 = 600 euro).L’esonero madri si può applicare solo sulla retribuzione gestita nel mese stesso di cessazione di aprile oppure può interessare anche gli emolumenti gestiti a maggio?