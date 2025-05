Ferie collettive: entro maggio la richiesta differimento degli obblighi contributivi

I datori di lavoro possono richiedere il differimento del versamento degli oneri previdenziali e della presentazione delle denunce Uniemens che ricadono nel periodo di chiusura

Entro il 31 maggio di ogni anno, le imprese che a causa del periodo di chiusura delle attività produttive prevedono di collocare collettivamente in ferie il proprio personale dipendente, potranno inviare all'INPS una specifica istanza in modalità telematica volta a differire il termine per l'adempimento delle obbligazioni previdenziali.

Il diritto al godimento delle ferie nella legislazione nazionale

Dal punto di vista normativo, la fonte primaria dell'istituto delle Ferie è l'articolo 36 della Costituzione, il quale stabilisce il diritto del lavoratore a godere...