Flat Tax: regime opzionale neo residenti e aumento dell'imposta sostitutiva

Con il Decreto Omnibus è previsto l'aumento da 100mila a 200mila euro della flat tax per i paperoni che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Si innalza da 100mila a 200mila euro annui l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai fini dell'articolo 43 del codice civile, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.