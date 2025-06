Metalmeccanici alle prese con l'aumento retributivo di giugno 2025

Dopo il Ccnl metalmeccanici industria, anche altri Ccnl del comparto metalmeccanico, si sono mossi nella stessa direzione, pur con qualche differenza, applicando la percentuale IPCA 2024 (1,30%) per determinare l'aumento di giugno 2025

In occasione dell'aumento contrattuale delle retribuzioni tabellari - nonché dei valori dell'indennità di trasferta, del pasto, pernottamento e indennità di reperibilità -, previsto per il mese di giugno 2025, disposto con Accordo del 12 giugno 2025 dal CCNL delle industrie metalmeccaniche (intendendo quello sottoscritto da Federmeccanica, da Assistal e dalla Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, nonché da Fismic e Ugl meccanici, di cui al Cod. C011) , e più in generale da tutto il comparto, essendo coinvolti...