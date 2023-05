Flussi migratori, riprende il versamento dei premi Inail sospesi a Lampedusa di Marcello Mello

L'Inail, con la circolare 17/2023 del 10 maggio, ha fornito le istruzioni operative per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019) sospesi per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa. Questi versamenti, in base al Dl 104/2020, potevano essere effettuati nel limite del 40% dell'importo dovuto, entro il 21 dicembre 2020, senza...