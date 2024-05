Formazione sulla sicurezza “durante l’orario di lavoro” e rifiuto del lavoratore

La vicenda riguarda un lavoratore che si era rifiutato di effettuare i corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, richiesti dal datore di lavoro in un contesto di orario di esigibilità della prestazione lavorativa, seppure al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, così come regolamentato dalla legge o dal contratto collettivo