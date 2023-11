La domanda

Nella valutazione del tetto di 3.000 euro ai fini dell’esenzione dei fringe benefit erogabili al dipendente nel 2023 previsti dal decreto lavoro, va tenuto conto anche del valore dell’auto in uso promiscuo o si tratta di due elementi indipendenti ? Esempio 2.000 euro per auto uso promiscuo 1.200 euro per acqua-luce-gas totale 3.200 euro si perde il diritto allesenzione per tutto l’importo ?