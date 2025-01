Fringe benefit: come cambia la determinazione del valore dell’auto aziendale

Nell’ambito del rapporto di lavoro, il datore di lavoro ha la facoltà di erogare, in aggiunta alla retribuzione normalmente riconosciuta quale controprestazione dell’attività resa dal dipendente, forme di retribuzione in natura, che a certe condizioni e in presenza di determinati requisiti godono di una serie di vantaggi di natura contributiva e fiscale. Tra le erogazioni liberali, particolarmente diffusa è la concessione di veicoli ad uso promiscuo che, ai sensi del D.P.R. 917/1986, scontano un ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi