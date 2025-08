Fuori dal comporto le assenze per Covid anche se senza quarantena

Va intesa in senso ampio l’esclusione dal periodo di comporto delle assenze per Covid stabilita dall’articolo 26, comma 1, del decreto legge 18/2020. Tale disposizione, infatti, rientra in una «disciplina volta al contenimento della pandemia anche a tutela della parte datoriale».

Sulla base di questa valutazione, la Corte di cassazione, con l’ordinanza 22552/2025, ha confermato la nullità del licenziamento intimato a un lavoratore che ha superato il periodo massimo di assenza anche per effetto di ...