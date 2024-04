Gestione del trasferimento del dipendente presso la branch estera

La domanda

Una azienda italiana decide di aprire la stabile organizzazione in Francia e assumere il lavoratore con un contratto di diritto francese, fino ad oggi in distacco comunitario in Francia. Quali adempimenti si devono mettere in atto lato Italia? Il lavoratore può restare in forza presso la società italiana o bisogna risolvere il rapporto e procedere ad una nuova assunzione ex novo in Francia? Nel caso si possa mantenere in essere rapporto di lavoro italiano, quali adempimenti vanno messi in atto? Va predisposto UNILAV di distacco? Ai fini compilazione libro unico del lavoro e denuncia Uni-Emens come si dovrà procedere?