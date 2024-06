Gli influencer sono agenti di commercio?

L’attività di promozione svolta dagli influencer in maniera non tradizionale, utilizzando le nuove tecnologie, è riconducibile ad un contratto di agenzia grazie a una serie di motivi ben delineati dal Tribunale di Roma

Il dizionario Treccani definisce il neologismo “influencer” - introdotto nel 2017 - come un «personaggio di successo, popolare nei social network e in generale molto seguìto dai media, che è in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico».

Questa la definizione del vocabolo influencer, ma quale ne è la definizione giuridica? Se univoca sembra essere la definizione semantica, non pare esserne altrettanto univoca quella giuridica.

Per giungere ad un inquadramento...