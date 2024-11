Gli influencer trovano il codice Ateco

Entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 il codice Ateco 73.11.03 che vedrà per la prima volta l’inserimento delle attività di influencer marketing. L’ottenimento di un codice specifico, predisposto da Istat ed Eurostat, era da tempo tra i principali obiettivi delle associazioni di categoria, che lo ritengono uno strumento essenziale per contraddistinguere coloro che esercitano attività sui social come professione da chi la svolge per diletto (si veda il Sole 24 Ore del 21 luglio scorso)....

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi