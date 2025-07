Malati oncologici, il congedo sale a due anni

I lavoratori dipendenti pubblici o privati con tumore, malattie invalidanti o croniche, anche rare, con un’invalidità pari ad almeno il 74% possono richiedere fino a due anni, continuativi o frazionati, di congedo che però non sarà retribuito. Un “comporto” che per gli autonomi si traduce in un massimo di trecento giorni nell’anno solare.

Queste le principali novità della legge “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore...