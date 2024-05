Gli infortuni sul lavoro sono dovuti a poca formazione o a troppo stress?

I dati generali sull’andamento degli infortuni in Italia nel primo quadrimestre del 2024, sono allarmanti: 151 gli infortuni mortali in occasione di lavoro, 40 quelli in itinere.

Tra questi ci sono solo i decessi e gli infortuni denunciati, e non quelli occorsi anche ai lavoratori “in nero”, di cui ovviamente l’Inail non può esserne a conoscenza.

La sicurezza nei luoghi di lavoro è un principio generale dal quale non si può derogare mai: questo è un passaggio essenziale per tutti ed è fondamentale ...