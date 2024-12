I bancari più esposti alla nuova intelligenza artificiale generativa

La nuova intelligenza artificiale sta innescando una rivoluzione del lavoro che metterà alla prova molte persone. Se c’è una categoria che sarà più coinvolta di altre in questa trasformazione è quella dei bancari, insieme a tutti coloro che operano nel mondo finanziario. Non a caso, l’ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro siglato da Abi e dai sindacati (Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin) in maniera lungimirante ha istituito un’apposita cabina di regia che monitorerà e accompagnerà il cambiamento...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi