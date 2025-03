I fringe provenienti da più fonti: il calcolo del tetto esente e la compilazione della cu

La domanda

Pinco è un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato con figlio a carico minorenne (% di carico al 50%) (tetto dei fringe anno 2024 di 2000 euro, previa comunicazione del cf. del figlio al datore).Il datore Alfa mette a disposizione di tutti i dipendenti con regolamento (atto unilaterale) un credito welfare di 1000 euro. Pinco utilizza i 1000 euro di credito welfare in:1) rimborso utenze immobile abitativo per 400 euro; 2) rimborso interesse passivo mutuo acquisto 1°casa/mutuo stipulato ante 1° gennaio 2022 (codice onere 7) per 300 euro (interessi pagati nel 2024 dal dipendente per 2000 euro); 3) palestra (art. 51, comma 2 lett. f) Tuir) per 300 euro;Il datore Alfa applica un Ccnl che prevede per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato un credito wa di 200 euro che Pinco opziona in un buono spesa di 200 euro.Il datore Alfa nel 2024 gestisce su tutti i dipendenti il buono pasto telematico (Pinco ha buoni pasto telematici per un valore di 1600 euro, 200 giorni lavorati x 8 euro) e sottoscrive una polizza collettiva contro il rischio morte per tutti i dipendenti (premio versato per Pinco 100 euro).I fringe sono imponibili o esenti in ragione di anno e come transitano in cu 2025?