Il congedo di paternità diventa obbligatorio se richiesto di Giuseppe Maccarone

Con la regolamentazione dell'Inps (si veda nt+lavoro del 12 aprile) il congedo dei papà va a regime. Sono serviti otto mesi all'istituto per emanare il messaggio 1356/2023 contenente le istruzioni, cui si devono attenere i datori di lavoro in talune circostanze. Ci si riferisce al caso in cui i papà lavoratori dipendenti, che hanno fruito del congedo, presentano le dimissioni nel periodo tutelato.

L'Inps – al termine di un lungo periodo di gestazione – sforna le regole e, per il passato, obbliga ...