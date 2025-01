Il controllo sulle imprese estere in Italia: una problematica per il rilascio della patente a crediti

Le problematiche relative alle imprese ed ai lavoratori autonomi esteri operanti in Italia sono molto complesse e di non facile soluzione

Dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1 lettera a), al fine di poter operare devono munirsi di una patente a crediti per la sicurezza, secondo quanto disposto dall'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza), come modificato dall'articolo 29, comma 19, del D.L. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR 4). Restano esclusi dalla normativa, coloro che forniscono prestazioni intellettuali, come ingegneri...