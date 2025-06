Il lavoro per i giovani è solo part time e a tempo determinato

Nonostante i miglioramenti, l’Italia è ancora ultima in Europa per tasso di occupazione complessivo, in particolare quello femminile e giovanile; per i giovani italiani c’è più precarietà e più part-time rispetto alle altre fasce d’età.

Si sofferma su alcuni aspetti ”qualitativi” del nostro mercato del lavoro l’indagine promossa dal Consiglio nazionale dei giovani che evidenzia come nel 2024 tra gli under 35enni i lavoratori stabili rappresentino il 59,9% del totale, valore ben al di sotto del 73,...