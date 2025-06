Potenziare la retribuzione collegata ai risultati

A quindici giorni dal via, sono state presentate oltre 60mila domande per l’esonero contributivo a beneficio dei datori di lavoro che assumono under 35 e donne. I numeri sono stati forniti dal ministro del Lavoro intervenuto alla giornata conclusiva del Festival del lavoro, la tre giorni organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine e dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro. Oltre 55mila richieste sono riferite ai giovani, mentre poco meno di 5mila riguardano le lavoratrici. Una partenza...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi