Donna senza lavoro da 24 mesi: calcolo del reddito da co.co.co su due anni

La domanda

Una donna è stata assunta a tempo indeterminato in data 1° maggio 2025.La stessa ha svolto un’attività con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2025, percependo un reddito assimilato (ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR) pari a 10.000 euro, di cui 8.000 euro nel 2024 e 2.000 euro nel 2025.Alla luce di quanto sopra, è possibile considerare la lavoratrice “priva di impiego retribuito nei 24 mesi precedenti” ai fini delle agevolazioni per l’assunzione di donne svantaggiate, come previsto dal Dl. 60/2024, art. 23 (rif. Circolare Inps 91/2025)?