Il meccanismo del minimale e massimale contributivo

L’Inps, con la circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, ha comunicato i valori per l’anno in corso per quanto riguarda il minimale della retribuzione giornaliera, il massimale annuo della base su cui si calcolano i contributi e le pensioni, il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, insieme agli altri parametri necessari per il calcolo delle contribuzioni da versare in ambito previdenziale e assistenziale per i lavoratori dipendenti iscritti sia alle gestioni pubbliche che private...

