Il nuovo concetto di residenza fiscale

Residenza fiscale: le persone fisiche

Si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono presenti sul territorio italiano anche solo per frazioni di giorno

Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ha dato attuazione alla L. 9 agosto 2023, n. 111 con la quale è stata conferita al Governo la delega per rivedere il sistema tributario nazionale, per uniformarlo ai principi previsti dall’ordinamento dell’Unione europea, dall’OCSE e dalle Convenzioni internazionali contro le doppie...