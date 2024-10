Il punto sulle compensazioni nel quadro SX

All’interno del modello 770, un quadro particolarmente ricco e complesso da compilare è l’SX, che contiene il riepilogo delle compensazioni effettuate nel 2023. In questo quadro trovano spazio:

il credito 2022 derivante dalla precedente dichiarazione (modello 770/2023) e il suo utilizzo in compensazione esterna, tramite il modello di pagamento F24, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;

i crediti sorti nel corso del periodo d’imposta 2023 e il loro utilizzo in compensazione esterna tramite F24.

Per operare in modo corretto, è bene ricordare che l’ammontare dei crediti deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato nelle operazioni di conguaglio; quindi, l’utilizzo dei crediti in compensazione va esposto al netto degli eventuali riversamenti.

Che cosa cambia

Rispetto a quello dello scorso anno, il...