Il recesso ante tempus nel contratto a tempo determinato stagionale

Disciplina e riflessi sul rapporto di lavoro del recesso dal contratto a tempo determinato stagionale prima del termine:



Capita, e tutto sommato non così raramente, che il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato stagionale decida per le più svariate ragioni di interrompere il rapporto, o cambiare datore di lavoro, prima del termine stabilito, così come il datore di lavoro - per diverse esigenze - non sia più interessato alla prestazione del lavoratore e voglia liberarsi di questi prima del famoso e sopra richiamato “termine”. La questione non è di poco conto perché diversi sono i riflessi e le conseguenze...