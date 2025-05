Il requisito dei licenziamenti economici nel semestre successivo: agevolazione donna svantaggiata

La domanda

In data 1.10.2024 Tizia, priva di impiego regolarmente retribuito da 24 mesi, viene assunta a tempo indeterminato (nel lasso temporale dal 1/09/2024 al 31/12/2025).Il datore di lavoro ha effettuato un licenziamento economico nella stessa unità produttiva per la stessa qualifica (es. operaio/impiegato) nei 6 mesi successivi al 1/10/2024 (es. il 31 gennaio 2025 viene licenziato per giustificato motivo oggettivo Tizio avente la stessa qualifica e nella stessa unità produttiva di Tizia).L’agevolazione della donna svantaggiata prevista dall’art.23 Dl. 60/2024 spetta su Tizia?