Il Tfr: le regole su anticipazione ed erogazione alla luce dei chiarimenti dell’Ispettorato

L’Ispettorato del Lavoro, con la nota 616 del 3 aprile 2025, è tornato a fornire alcune indicazioni in merito alle modalità di corresponsione del TFR, ribadendo un principio consolidato che vieta l’anticipo mensile in favore del dipendente. Tale principio è desumibile dalla stessa ratio su cui si fonda l’istituto del TFR, che per sua natura è diretto a fornire un ulteriore sostegno economico al dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e pertanto solo in tale occasione è permessa...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi