Circolari24 LavoroAdempimenti

Il Tfr: le regole su anticipazione ed erogazione alla luce dei chiarimenti dell’Ispettorato

di Alessandro Necchio, Francesco Gallo e Martina Rauli

L’Ispettorato del Lavoro, con la nota 616 del 3 aprile 2025, è tornato a fornire alcune indicazioni in merito alle modalità di corresponsione del TFR, ribadendo un principio consolidato che vieta l’anticipo mensile in favore del dipendente. Tale principio è desumibile dalla stessa ratio su cui si fonda l’istituto del TFR, che per sua natura è diretto a fornire un ulteriore sostegno economico al dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e pertanto solo in tale occasione è permessa...

I punti chiave

  1. Modalità di maturazione del TFR
  2. Anticipo del TFR: disciplina, requisiti e causali
  3. Destinazione del TFR: azienda, fondo di previdenza complementare, fondo tesoreria
  4. Mancato pagamento del TFR: Fondo di garanzia INPS
  5. Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 616/2025

Correlati

Circolari del Sole 24 Ore

Circolari del Sole 24 Ore

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro