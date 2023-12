Impatriati, le Camere chiedono di limitare la stretta sui bonus

Sulla riscrittura delle regole del regime impatriati per il rientro dei cervelli il Parlamento chiede dei correttivi di rotta. Nel parere favorevole al decreto internazionalizzazione della delega approvato dalle commissioni Finanze su proposta dei rispettivi relatori (Giulio Centemero della Lega alla Camera e Francesca Tubetti di Fratelli d’Italia al Senato) arrivano una serie di osservazioni per il Governo in vista del varo definitivo del Dlgs che coinvolgono anche la detassazione per attrarre i...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi