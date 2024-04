Impatriati: regime transitorio

La domanda

Un lavoratore residente in Germania lavora all’estero per ventiquattro mesi e sposta la residenza in Italia dal 5 dicembre 2023 impegnandosi a mantenere in Italia la residenza fiscale almeno per due anni. Ha quattro figli a carico residenti all’estero e acquisterà casa in Italia nel 2024. Ha diritto all’agevolazione per rimpatriati sul reddito prodotto in Italia nel mese di Dicembre 2023? L’agevolazione fiscale prevista per 5 anni è applicabile per il quinquennio 2023-2027 o per il periodo 2024-2028? Per periodo d’imposta dobbiamo intendere anno solare o 01/01-31/12?