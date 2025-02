Imponibilità fiscale dei valori di vitto e alloggio per il lavoro domestico

La domanda Si chiedono precisazioni sull’imponibilità fiscale dei valori convenzionali di vitto e alloggio del lavoro domestico per la redazione della CU. Il valore convenzionale del vitto e alloggio (i cui valori sono dettati dal CCNL: pranzo e/o colazione 2,28 e alloggio 1,96 = totale 6,52 € giornalieri) va inserito nella CU come retribuzione imponibile e quindi soggetto ad IRPEF solo se monetizzato? Oppure, va inserito e quindi assoggettato anche se viene usufruito in natura (esenzioni fino a 1000 € senza figli e 2000 € con figli a carico)? Si richiede inoltre quale sia la normativa a cui fare riferimento.

