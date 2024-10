Inail riduce i tassi su rate e sanzioni

Con la circolare 32/2024 del 22 ottobre, Inail, facendo seguito al comunicato stampa della Bce del 17 ottobre che ha ridotto di 25 punti base l’ex Tur a decorrere dal 23 ottobre, ha fornito le consuete indicazioni operative relativi agli interessi di rateazione e alle sanzioni civili per l’ambito di propria competenza. In particolare, il tasso per il pagamento rateale dei debiti per premi e accessori, a decorrere dal 23 ottobre, passa dal 9,65 al 9,40 per cento.

Il valore è determinato dall’ex Tur...