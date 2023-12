Incentivi contributivi per giovani, donne e percettori di Rdc verso la scadenza

Con la fine dell’anno in corso, salvo interventi dell’ultima ora, si esauriranno le principali agevolazioni contributive per le assunzioni ad oggi esistenti.

Nella bozza della legge di Bilancio per il 2024, infatti, non risultano inserite le misure che la legge 197/2022 (legge di stabilità 2023) aveva prorogato per tutto il 2023, ovvero l’incentivo under 36 (articolo 1, comma 297, legge 197/2022), e lo sgravio donne al 100% (articolo 1, comma 298).

Inoltre, al 31 dicembre cessano la loro validità anche...