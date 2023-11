Incentivo neet, importo conguagliabile annuo

La domanda

Un datore di lavoro assume il 1° novembre 2023 a tempo indeterminato full time un giovane under 30 iscritto al poniog con incentivo neet (articolo 27 dl 48/2023, Inps circolare 68/2023). Il periodo teorico della agevolazione in presenza di risorse regionali va da novembre 2023 a ottobre 2024. Nella domanda è stata comunicata dal datore all’Inps una retribuzione media di 2166,66 (ccnl con 13 mensilità). L’Inps quantifica l’importo annuale conguagliabile in questo modo: 2166,66 (retribuzione media comunicata) x12 (mesi autorizzati) x 60% = 16.000 euro (risorse disponibili/massimo conguagliabile/su 12mensilità).Il predetto importo annuale va diviso per 12, determinando il tetto mese massimo conguagliabile (16.000/12=1333,33)? Oppure nel caso di incentivo neet esiste solo un tetto annuale di 16000 euro?