Incremento occupazionale per assunzione NEET 2023 di Antonio Carlo Scacco









La domanda Un'azienda che non ha mai avuto dipendenti vorrebbe assumere un'apprendista ed usufruire dell'incentivo per le assunzioni di giovani under 30 NEET (DL 48/2023 articolo 27). Tra i requisiti previsti c'è anche la realizzazione dell'incremento occupazionale netto. Nel caso in cui l'azienda in questione (che non ha mai avuto altri dipendenti) proceda all'assunzione con contratto di apprendistato l'incremento si realizzerebbe ugualmente considerando che gli apprendisti non vengono contabilizzati nel calcolo ULA secondo il regolamento UE 651/2014 citato dalla circolare Inps 68/2023?

Il contratto di apprendistato, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, d.lgs. 81/2015, è ormai considerato un «contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani». Non può, in tali termini, essere neanche considerato un contratto a contratto a tempo determinato, in quanto a termine si considera il solo periodo di apprendimento/formativo. Tanto premesso nella circolare Inps 111/2013 si riportano (in allegato) delle tabelle esemplificative relative alle ...