Incumulabilità totale tra pensione "quota 100" e redditi da lavoro dipendente

[1] Come si legge al punto 1.4 della circolare n. 117 del 9.8.2019, "Il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro ..., nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento"