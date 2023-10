Indennità di accompagnamento anche con ricovero gratuito di N.T.

Se l’assistenza fornita dalla struttura non è esaustiva, possibile presentare dichiarazione online all’Inps









Possibile ora comunicare all’Inps, tramite sito internet, il ricovero del beneficiario dell’indennità di accompagnamento, al fine di mantenere l’indennità stessa. L’istituto di previdenza ha recepito l’orientamento giurisprudenziale in base al quale si mantiene l’indennità di accompagnamento a fronte di ricovero gratuito purché l’assistenza fornita dalla struttura sanitaria non sia esaustiva. Tale condizione deve essere supportata da idonea documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria.

Con il messaggio 3347/2023, l’istituto di previdenza ha comunicato che, in caso di ricovero presso strutture pubbliche, accedendo al suo sito internet tramite Spid, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, il titolare dell’indennità o l’amministratore di sostegno o il rappresentante legale, al termine del periodo di ricovero di durata superiore a 29 giorni, possono rilasciare la dichiarazione di responsabilità per ricoveri.

Oltre all’indicazione delle date di inizio e fine ricovero, deve essere allegata alla dichiarazione telematica esclusivamente la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante che la prestazione assicurata non esaurisce tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana. Non devono essere allegati certificati sanitari, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti