Dl Alluvioni, indennità fino a 3mila euro per lavoratori autonomi e collaboratori di Matteo Prioschi









Mille euro per «ciascun periodo di sospensione non superiore a un mese e comunque nella misura massima di euro 3.000». Nella bozza del decreto legge Alluvioni è prevista una indennità una tantum in favore di lavoratori, non inquadrati come dipendenti, che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’evento meteorologico.

La platea di riferimento è costituita da collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti...