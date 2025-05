Indicazione della retribuzione nella domanda per contratti part-time: agevolazione giovani (Dl. 60/2024)

La domanda

Un datore di lavoro che applica un CCNL con 14 mensilità assume, in data 1° settembre 2024, un lavoratore under 35 con contratto a tempo indeterminato, beneficiando dell’agevolazione di cui all’art. 22, comma 1, del Dl. 60/2024.La retribuzione lorda mensile per un lavoratore full time (40 ore settimanali) è pari a 2.000 euro, con previsione contrattuale di 14 mensilità.L’aliquota contributiva a carico del datore, al netto delle componenti non agevolabili (ad esempio, lo 0,30% all’interno dell’1,61%), è del 28,68%.Nel caso specifico, il lavoratore viene assunto con un contratto part-time al 50% (20 ore settimanali).Nella domanda per l’accesso all’agevolazione, la retribuzione da indicare deve corrispondere alla retribuzione lorda annua prevista per il tempo pieno, comprensiva di 13ª e 14ª mensilità, oppure alla retribuzione ragguagliata alla percentuale del part-time?