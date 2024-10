Infortuni giornalisti, documentazione medica inviabile anche post denuncia

Grazie a una nuova funzionalità inserita nel servizio applicativo “Gestione transitoria infortuni ex Inpgi” i giornalisti infortunati o, in caso di evento mortale, i familiari superstiti del giornalista deceduto potranno inviare anche dopo l’inoltro della denuncia la documentazione sanitaria necessaria per il proseguimento dell’istruttoria e la definizione dell’infortunio da parte dell’Inail. Lo ha reso noto l’istituto assicurativo con la circolare 30/2024, pubblicata ieri.

Si ricorda che la procedura...