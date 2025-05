Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Nozione di infortunio

L'infortunio è l'evento occorso per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2, D.P.R. 1124/65).

Causa violenta

Consiste in un fattore che opera dall'esterno, con azione intensa e concentrata nel tempo, anche se tali fattori agiscono su preesistenti condizioni patologiche di lavoratori.

Occasione di lavoro

Per occasione di lavoro devono intendersi...