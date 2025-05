Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Obbligo assicurativo

Le attività soggette ad assicurazione INAIL si dividono nelle seguenti categorie:

1. le attività comportanti l'uso di macchine mosse non direttamente dalla persona che le adopera, apparecchi a pressione, o apparecchi o impianti elettrici e termici, attività svolte individualmente o in opifici, laboratori, o ambienti organizzati per lavori opere o servizi;

2. Le attività dettagliatamente elencate dalla legge ritenute intrinsecamente ed oggettivamente pericolose, come ad es. i lavori edili, stradali, ...