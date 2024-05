Infortunio sul lavoro e malattia professionale: la normativa special preventiva

Nel tessuto quotidiano delle attività lavorative, il rischio di infortuni o malattie professionali si configura come una realtà tangibile per molti dipendenti. Mentre gli infortuni sorprendono con la loro improvvisa violenza, le malattie professionali possono insinuarsi gradualmente, minando la salute dei dipendenti nel tempo. In questo contesto, importante è la protezione legale offerta dalle disposizioni normative vigenti, che si pone quale risposta istituzionale a fronte delle sfide poste dal mondo del lavoro contemporaneo.