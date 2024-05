Infortunio sul lavoro e responsabilità del datore - La gestione materiale e amministrativa dell’evento infortunistico in azienda

Nel contesto della sicurezza sul lavoro, i datori sono soggetti a specifici obblighi normativi. Tali responsabilità assumono un’importanza cruciale nel caso in cui si verifichi un incidente sul luogo di lavoro, implicando l’applicazione di particolari procedure da parte del datore di lavoro. Parallelamente, anche i dipendenti sono tenuti a rispettare determinati obblighi, come la denuncia tempestiva in caso di situazioni di rischio o al verificarsi di un evento infortunistico.