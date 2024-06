Innovazione e formazione: nuove competenze per nuovi processi

Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, ma in questo preciso frangente storico affronta un periodo di grande fermento: da un lato assistiamo a processi di digitalizzazione, innovazione e competitività, dall’altro viviamo l’affiancamento generazionale che introduce, per la prima volta, una generazione nativa digitale nel mondo del lavoro.

Il risultato di questi due processi, che viaggiano in parallelo, consiste nella necessità per le imprese di modificare i tradizionali profili organizzativi...