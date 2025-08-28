Inps, via libera all’assunzione di 403 nuovi ispettori

A seguito del decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, è stata autorizzata l’assunzione da parte dell’Inps di 403 nuovi ispettori di vigilanza a tempo indeterminato.

L’iniziativa, prevista dal decreto Agricoltura (Dl 63/2024, convertito con modificazioni dalla legge 101/2024), consente di rafforzare in modo significativo l’organico dell’Istituto e di avviare il relativo processo di selezione, che sarà espletato in forma congiunta...