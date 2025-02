Inquadramento previdenziale del militare sportivo

La domanda

Un militare sportivo dà in concessione esclusiva a una società terza il diritto di sfruttamento della propria immagine. Il contratto comprende l’uso dell’atleta come testimonial per messaggi pubblicitari, nonché l’intervento a eventi, social networking, etc.. È previsto un compenso cumulativo, non scindibile nelle varie componenti contrattuali. In quanto militare, l’atleta non può esercitare attività professionale e non possiede partita Iva, inquadrando i compensi quali prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Si chiede quale sia il corretto inquadramento previdenziale, se il militare sia soggetto a Inps in gestione separata ovvero a Enpals e, in quest’ultimo caso, se possa applicarsi la franchigia del 40% del totale dei compensi.