Integrazione turismo, arriva il codice tributo di N.T.









Con la risoluzione 51/E di ieri, le Entrate hanno istituto il codice tributo 1702 utilizzabile dai sostituti d’imposta per compensare il credito maturato per effetto del trattamento integrativo speciale del 15% per il lavoro notturno e straordinario a favore dei lavoratori del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, previsto dall’articolo 39-bis, comma 1, del Dl 48/2023 per il periodo tra il 1° giugno e il 21 settembre di quest’anno.

Il codice è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza...