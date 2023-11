Intelligenza artificiale e organizzazione del lavoro: verso un sistema di gestione di Luca Barbieri, Massimo Manzari

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Se la legislazione comunitaria in materia di intelligenza artificiale (IA) è prossima ad una sua prima definizione, non sono trascurabili gli effetti trasformativi, anche rapidissimi, che l’impiego dell’IA sta imprimendo sul piano organizzativo e che, ad esempio, a breve potrebbero riflettersi anche sul ciclo di vita del contratto pubblico. L’articolo 30, comma 1 del Dlgs 36/2023, in vigore dal 1° luglio 2023, ma efficace sul piano giuridico a far tempo dal 1° gennaio 2024, prevede infatti che per...