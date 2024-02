Interpreti, attrici e attori del cineaudiovisivo: dal 1° marzo in vigore il nuovo Ccnl

Il primo accordo nel settore della produzione cineaudivisiva che oltre a disciplinare il rapporto di lavoro di interpreti, attrici e attori, interviene anche sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, la promozione delle pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere, nonché sullo sviluppo di un sistema di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa



Il 20 dicembre 2023 le sigle sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL e le associazioni datoriali ANICA, APE e APA hanno raggiunto il primo accordo nel settore della produzione cineaudiovisiva, al fine di definire e garantire nuovi livelli di tutela ad attori, attrici ed interpreti.

Si tratta di un accordo storico che affronta, per la prima volta, non solo le tipologie contrattuali, i minimi salariali e la gestione del rapporto di lavoro, sia nella forma subordinata sia in quella autonoma, ma ...