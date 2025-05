Invalida la conciliazione in sede protetta se formalizzata nei locali aziendali: una dissenting opinion

La Cassazione ha confermato il recente orientamento giurisprudenziale inaugurato da Cass. 15 aprile 2024, n. 10065, secondo la quale la conciliazione formalizzata presso la sede aziendale non potrebbe considerarsi validamente conclusa, non potendo essere considerati i locali aziendali favorevoli all'effettività dell'assistenza sindacale. Secondo l'ordinanza in commento la sede aziendale non sarebbe neutrale e luogo adatto per sua natura all'esplicazione di un'assistenza effettiva da parte del conciliatore a favore del dipendente. L'orientamento tuttavia, specialmente in sede di legittimità, non risulta convincente.